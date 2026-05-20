Due ex primi ministri italiani sono stati protagonisti di un dibattito pubblico in cui hanno condiviso un apprezzamento per il modello cinese, pur mantenendo posizioni divergenti su altri temi. Entrambi hanno elogiato il sistema economico e politico del paese asiatico, senza tuttavia affrontare criticamente eventuali problemi o accuse di violazioni dei diritti umani. La discussione si è concentrata sulla visione positiva del modello cinese, ignorando altri aspetti controversi del suo sviluppo.

L’incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump, del cui esito vedremo gli effetti più avanti, immaginiamo abbia in Italia due osservatori particolarmente attenti: Romano Prodi e Massimo D’Alema. Le ragioni sono note: i due protagonisti che hanno calcato la scena politica nel recente passato hanno intensi rapporti con la Repubblica popolare cinese. Scherzando - ma non troppo - potremmo dire che se esistesse il Partito cinese d’Italia, sigla Pcd’I con tanto di suggestiva rievocazione storica, la sua sede potrebbe tranquillamente trovarsi di fronte all’ambasciata francese, in piazza Farnese a Roma: tra lettere in mandarino, schermi di produzione orientale e pile della rivista della Fondazione Italianieuropei. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Prodi e D’Alema, «gemelli cinesi»

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