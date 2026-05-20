Processo De Laurentiis per falso in bilancio udienza rinviata a dicembre
Il processo a carico del presidente del Napoli, coinvolto in un procedimento per falso in bilancio, è stato rinviato al 2 dicembre. La vicenda riguarda le operazioni relative ai calciatori Manolas e Osimhen. L'udienza precedente si era svolta nelle settimane scorse, ma è stata spostata a causa di questioni procedurali. La prossima udienza si terrà nel mese di dicembre, senza ulteriori dettagli sul procedimento.
Slitta al 2 dicembre il procedimento che vede coinvolto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per le operazioni Manolas e Osimhen. Stralciata la posizione della società Calcio Napoli. La decisione è arrivata dai giudici della nona sezione penale del tribunale di Roma, che hanno disposto lo stralcio della posizione della società sportiva Calcio Napoli. L’inchiesta riguarda l’acquisto del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e le presunte plusvalenze fittizie collegate all’operazione che nel 2020 portò Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Secondo l’accusa, le contestazioni riguarderebbero i bilanci relativi agli anni 2019, 2020 e 2021. 🔗 Leggi su 2anews.it
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