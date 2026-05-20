Processo De Laurentiis per falso in bilancio udienza rinviata a dicembre

Il processo a carico del presidente del Napoli, coinvolto in un procedimento per falso in bilancio, è stato rinviato al 2 dicembre. La vicenda riguarda le operazioni relative ai calciatori Manolas e Osimhen. L'udienza precedente si era svolta nelle settimane scorse, ma è stata spostata a causa di questioni procedurali. La prossima udienza si terrà nel mese di dicembre, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

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