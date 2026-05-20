Primo assaggio d' estate sull' Italia | attesi 30° anche a Verona

Nella prossima settimana, un anticiclone si muoverà sull’Europa centro-occidentale, estendendosi dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia. Questo fenomeno porterà condizioni di tempo stabile su molte aree, compresa l’Italia, dove le temperature potrebbero raggiungere e superare i 30°C in alcune zone, tra cui Verona. La presenza di questa massa d’aria mite e stabile segnerà il primo vero assaggio di estate sul territorio italiano.

«Un robusto e molto mite anticiclone nel corso della settimana si impossesserà di gran parte dell’Europa centro-occidentale, allungandosi dalla Penisola iberica sin verso la Scandinavia e inglobando al suo interno anche l’Italia, dove le temperature potranno localmente superare i 30°C», è Manuel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Anticiclone africano in arrivo: primo assaggio destate

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