Durante le primarie negli Stati Uniti, un candidato sostenuto dall'ex presidente ha ottenuto una vittoria significativa in uno degli Stati del sud. La vittoria rappresenta un passo importante per il candidato, che ha ottenuto il sostegno di una parte consistente del partito. I risultati arrivano in un momento di grande attenzione politica, mentre i candidati si preparano alle fasi successive della campagna elettorale. La tornata elettorale si è conclusa con la conquista di un seggio chiave per le future elezioni nazionali.

Il presidente Usa Donald Trump consolida la presa sul Partito repubblicano con le primarie in Kentucky, dove il deputato Thomas Massie, tra i pochi esponenti del Gop disposti a sfidare apertamente il presidente su dossier sensibili, è stato sconfitto dal candidato sostenuto da Trump Ed Gallrein, che ha ottenuto il 54 per cento dei voti. Nelle ultime settimane il tycoon aveva già contribuito alla sconfitta di cinque senatori statali repubblicani in Indiana contrari alla sua spinta per ridefinire i collegi elettorali a metà legislatura. In Louisiana, ha inoltre ostacolato l’avanzata del senatore Bill Cassidy, che nel 2021 aveva votato contro di lui nel procedimento di impeachment. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Primarie Usa, in Kentucky trionfa il candidato di Trump

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Andy Barr claims victory in Kentucky primary election for US Senate

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