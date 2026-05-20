Prima il frontale poi la macchina esce di strada e si ribalta
Stamattina intorno alle 8, in località Sabino, si è verificato un incidente tra due auto. Dopo un impatto frontale, una delle vetture ha perso il controllo uscendo di strada e ribaltandosi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche sulla dinamica e le responsabilità dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo alle condizioni delle persone coinvolte o alle eventuali conseguenze dell’accaduto.
Mattinata di paura quella vissuta oggi, mercoledì 20 maggio, in località Sabino. È successo tutto intorno alle 8 del mattino, quando si è verificato un frontale tra due auto (cause, responsabilità e dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute), una delle quali, a seguito della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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