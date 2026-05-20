Prima il frontale poi la macchina esce di strada e si ribalta

Stamattina intorno alle 8, in località Sabino, si è verificato un incidente tra due auto. Dopo un impatto frontale, una delle vetture ha perso il controllo uscendo di strada e ribaltandosi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche sulla dinamica e le responsabilità dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo alle condizioni delle persone coinvolte o alle eventuali conseguenze dell’accaduto.

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