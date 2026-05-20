Previsioni meteo per Avellino – 21 maggio 2026

Il 21 maggio 2026, a Avellino, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno. Non sono previsti episodi di pioggia e le condizioni meteorologiche rimarranno stabili. La temperatura massima e minima non sono indicate, ma le condizioni atmosferiche non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La giornata si svolgerà senza particolari eventi meteorologici, offrendo condizioni favorevoli per le attività all'aperto.

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Ad Avellino, il 21 maggio 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2920m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why Vesuvius is the Most Dangerous Volcano in the World Sullo stesso argomento Previsioni meteo per Avellino – 21 marzo 2026Ad Avellino il 21 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con qualche fase di variabilità nelle ore centrali della giornata. Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026Ad Avellino, il 21 aprile 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono... Meteo Avellino di Martedì 19 MaggioAvellino, Mercoledì 20 Maggio: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 11 e 23°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, nubi sparse di p ... ilmeteo.it Meteo: ultima parte di settimana con clima estivo su parte dell'Italia!La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vedrà protagonista un vaso anticiclone con temperature in rialzo verso valori estivi. meteo.it