Presidio davanti alla sinagoga Castellini | Spostiamolo in Piazza Pradaval
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Una presenza che «nei fatti appare davvero inutile». È l'opinione dell'esponente di Forza Nuova Luca Castellini sul presidio militare fisso posizionato da anni davanti alla sinagoga di Via Rosani, a Verona.Per Castellini, l’eventuale intenzione di colpire il luogo di culto ebraico non verrebbe. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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