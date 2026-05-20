Premio Templum 2026 | il Neobodio vince al Campidoglio

Al Campidoglio è stato assegnato il Premio Templum 2026 al progetto Neobodio, riconosciuto come miglior esempio di museo all'aperto. Il progetto riguarda la valorizzazione di un sito archeologico isolato, attraverso l’installazione di un museo a cielo aperto. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali, che hanno consegnato il riconoscimento al team responsabile del progetto. La cerimonia ha coinvolto figure di rilievo pubblico e rappresentanti delle associazioni culturali.

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