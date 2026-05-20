Premio Templum 2026 | il Neobodio vince al Campidoglio
Al Campidoglio è stato assegnato il Premio Templum 2026 al progetto Neobodio, riconosciuto come miglior esempio di museo all'aperto. Il progetto riguarda la valorizzazione di un sito archeologico isolato, attraverso l’installazione di un museo a cielo aperto. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali, che hanno consegnato il riconoscimento al team responsabile del progetto. La cerimonia ha coinvolto figure di rilievo pubblico e rappresentanti delle associazioni culturali.
? Punti chiave Come può un museo all'aperto trasformare un sito archeologico isolato?. Chi sono i rappresentanti istituzionali che hanno premiato il progetto?. Perché il modello Neobodio è stato selezionato tra cento candidature?. Quale impatto avrà questa nuova gestione sul territorio di Bodio Lomnago?.? In Breve Progetto selezionato tra oltre 100 candidature nazionali presso la Sala della Protomoteca.. Partecipazione di Massimo Sessa, Alessandro Panci, Laura D’Aprile e Angelo Domenico Perrini.. Sviluppo architettonico curato dallo Studio Bertolini e Galli per il sito di Bodio Lomnago.. Modello di valorizzazione territoriale basato su archeologia sperimentale e integrazione paesaggistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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