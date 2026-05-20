Premio Brembo la persona prima del talento Luca Percassi | I ragazzi dell’Atalanta sono diversi dagli altri
Il Premio Brembo si concentra sulla valorizzazione delle persone più che sui risultati sportivi. Luca Percassi, in occasione dell’evento, ha sottolineato come i giovani dell’Atalanta si distinguano rispetto ad altri. La premiazione mette in evidenza il percorso individuale e le qualità umane dei giovani atleti, oltre alle performance sportive. L’obiettivo è riconoscere chi si impegna e si distingue non solo per il talento, ma anche per il carattere e l’impegno personale.
Il valore della persona prima ancora del risultato sportivo. È questo il principio al centro del Premio Brembo, giunto all’ottava edizione e andato in scena nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio all’interno della sede di Brembo al Kilometro Rosso, dove centinaia di ragazzi, allenatori e dirigenti si sono ritrovati per la cerimonia di premiazione dedicata al settore giovanile dell’ Atalanta. Un riconoscimento che non guarda soltanto al rendimento sportivo, ma soprattutto ai risultati scolastici, al comportamento e all’impegno quotidiano, dentro e fuori dal campo. Un appuntamento che di anno in anno consolida la partnership tra Atalanta e... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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