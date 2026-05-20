Premio Brembo la persona prima del talento Luca Percassi | I ragazzi dell’Atalanta sono diversi dagli altri

Il Premio Brembo si concentra sulla valorizzazione delle persone più che sui risultati sportivi. Luca Percassi, in occasione dell’evento, ha sottolineato come i giovani dell’Atalanta si distinguano rispetto ad altri. La premiazione mette in evidenza il percorso individuale e le qualità umane dei giovani atleti, oltre alle performance sportive. L’obiettivo è riconoscere chi si impegna e si distingue non solo per il talento, ma anche per il carattere e l’impegno personale.

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