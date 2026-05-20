A Prato, presso la scuola Leonardo da Vinci, i bambini stanno partecipando a un progetto didattico che coinvolge l’osservazione dei segnali dei cani. Durante le attività, esperti accompagnano gli studenti nel riconoscimento dei comportamenti degli animali, con l’obiettivo di insegnare loro a interpretare i segnali non verbali. Il progetto prevede incontri con i cani nelle aule scolastiche e l’interazione diretta con professionisti specializzati in educazione cinofila. L’iniziativa mira a favorire lo sviluppo di capacità di empatia e comunicazione nei più giovani.

? Punti chiave Come possono i segnali dei cani insegnare l'empatia ai bambini?. Chi sono gli esperti che portano i cani nelle scuole pratesi?. Perché questo metodo ha già coinvolto duemila studenti in tutta Italia?. Cosa imparano concretamente i bambini decodificando il linguaggio non verbale canino?.? In Breve Progetto organizzato da Ilenia Musotto e Mario Battiato per le classi 5a A e 5a B.. Società amatori del pastore tedesco opera da cinquant'anni per la cultura cinofila.. Iniziativa nazionale ha coinvolto oltre duemila bambini negli ultimi due anni.. Lezione pratica prevista per mercoledì 27 maggio presso l'istituto Gandhi di Prato.. Mercoledì 27 maggio, la scuola primaria Leonardo da Vinci di Prato ospiterà una lezione speciale dedicata al rapporto tra ragazzi e cani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, scuola Leonardo da Vinci: i bambini imparano il linguaggio dei cani

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Leonardo da Vinci spiegato ai bambini | AP Web Radio Kids

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