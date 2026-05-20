Portici droga in auto e in casa | arrestato un 22enne

Nella città di Portici, durante controlli antidroga, la Polizia ha arrestato un giovane di 22 anni. Durante le verifiche, sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana sia all’interno dell’auto che nell’abitazione dell’uomo. Sono stati sequestrati diversi grammi di sostanza stupefacente. L’arrestato è stato portato in commissariato e successivamente condotto in custodia. Le autorità continuano le attività di prevenzione e repressione del traffico di droga nella zona.

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Portici, controlli antidroga della Polizia: arrestato un 22enne trovato con hashish e marijuana tra auto e abitazione. Portici, controlli antidroga della Polizia di Stato. Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel territorio vesuviano. Nella serata del 18 maggio, gli agenti del Commissariato Portici?Ercolano hanno arrestato un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Il tentativo di fuga nel parcheggio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Portici, droga in auto e in casa: arrestato un 22enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Droga a Portici, arrestato 22enne: quasi 400 grammi sequestrati tra auto e casaNella serata di lunedì 19 maggio 2026, la polizia di stato ha arrestato a Portici un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, trovato in... Stezzano: spaccio in casa, arrestato 22enne con droga e contantiUn giovane di 22 anni, originario della Romania e già conosciuto dalle autorità, è stato arrestato dai carabinieri di Stezzano nel pomeriggio del 7... Droga a Portici, arrestato 22enne: quasi 400 grammi sequestrati tra auto e casa ift.tt/hYiOkew x.com Fugge alla vista della Polizia, ma nell’auto e in casa spunta la droga: arrestato 22enne tra Portici ed ErcolanoIl giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo del territorio: sequestrati hashish, marijuana, contanti e un bilancino di precisione ... ilgazzettinovesuviano.com