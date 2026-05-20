A Portici, si apre una polemica politica dopo che il candidato del Partito Democratico inserito nella lista Antimafia è stato definito tra gli impresentabili. Il rappresentante di una delle liste ha chiesto spiegazioni sulla trasparenza e i controlli effettuati, ma ha ricevuto come risposta solo attacchi. La questione ha suscitato reazioni nella scena politica locale, con richieste di approfondimenti e chiarimenti ufficiali sulla selezione dei candidati. La vicenda si inserisce nel dibattito sulla trasparenza delle candidature e sulla corretta gestione delle liste elettorali.

Polemiche politiche a Portici: Caramiello attacca il PD sul candidato nella lista Antimafia e chiede chiarimenti su trasparenza e controlli. “La notizia dell’inclusione di Alessandro Alfieri, candidato del Partito Democratico a Portici, nella lista degli ‘impresentabili’ della Commissione parlamentare Antimafia è di una gravità inaudita. Mi chiedo: ma il candidato sindaco Teodonno dirà qualcosa sulla faccenda o farà un altro post in cui fa sapere di non esserci? Chi da Santa Lucia è sempre pronto a dare improbabili lezioni di morale ed indossare le vesti del censore non ha notato che uno dei loro pilastri elettorali era stato raggiunto, già... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Portici, caso PD: candidato tra gli impresentabili. Caramiello: “Alla mia richiesta di chiarimenti solo attacchi”

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