Porte aperte di sera al museo ferroviario di Suno per la Notte europea dei musei

Il museo ferroviario di Suno ha organizzato un'apertura straordinaria nel tardo pomeriggio in occasione della Notte europea dei musei. L'evento prevede l'ingresso al pubblico oltre gli orari abituali, consentendo ai visitatori di esplorare le esposizioni e le aree interne del museo anche in serata. Questa iniziativa si inserisce nel programma della manifestazione europea, che coinvolge diversi musei del continente. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano scoprire le collezioni e i mezzi d'epoca presenti nella struttura.

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