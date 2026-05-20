Porte aperte di sera al museo ferroviario di Suno per la Notte europea dei musei

Da novaratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il museo ferroviario di Suno ha organizzato un'apertura straordinaria nel tardo pomeriggio in occasione della Notte europea dei musei. L'evento prevede l'ingresso al pubblico oltre gli orari abituali, consentendo ai visitatori di esplorare le esposizioni e le aree interne del museo anche in serata. Questa iniziativa si inserisce nel programma della manifestazione europea, che coinvolge diversi musei del continente. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano scoprire le collezioni e i mezzi d'epoca presenti nella struttura.

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Il museo ferroviario di Suno partecipa alla Notte europea dei musei con un'apertura straordinaria serale. Sabato 23 maggio la struttura di via XXV Aprile 70 sarà accessibile al pubblico al di fuori dei consueti orari diurni, dalle ore 20,30 alle 23,30.L'iniziativa offre la possibilità di visitare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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