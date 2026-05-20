Porta a porta il 22 maggio cambia la raccolta rifiuti | tutte le novità per Santa Giulia
Il 22 maggio, in occasione della Festa della patrona, il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune modifiche. Aamps ha comunicato che i servizi di porta a porta saranno comunque effettuati, ma con alcune variazioni in specifici quartieri e zone di Santa Giulia. La giornata festiva potrebbe influire sulle modalità di svolgimento e sugli orari delle operazioni di raccolta, che saranno comunque garantite. Nessuna altra informazione sulle eventuali differenze rispetto ai normali ritmi di servizio è stata comunicata.
Aamps fa sapere che per la festività di venerdì 22 maggio (Festa della patrona) i servizi di raccolta dei rifiuti saranno realizzati pur prevedendo qualche variazione in alcune aree e quartieri. Di seguito ecco tutte le novità.Santa Giulia, come cambia la raccolta rifiuti a Livorno il 22. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Ieri ero su una I10a. ma come fate a sopportare, anzi, no, a gradire, certi adas? reddit