Porta a porta il 22 maggio cambia la raccolta rifiuti | tutte le novità per Santa Giulia

Il 22 maggio, in occasione della Festa della patrona, il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune modifiche. Aamps ha comunicato che i servizi di porta a porta saranno comunque effettuati, ma con alcune variazioni in specifici quartieri e zone di Santa Giulia. La giornata festiva potrebbe influire sulle modalità di svolgimento e sugli orari delle operazioni di raccolta, che saranno comunque garantite. Nessuna altra informazione sulle eventuali differenze rispetto ai normali ritmi di servizio è stata comunicata.

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