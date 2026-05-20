Porcari si colora di rosa Il ‘Paper District’ in festa per la partenza della corsa

Porcari accoglie con entusiasmo l’avvio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, che si snoda fino a Chiavari in Liguria. La città si prepara ad attraversare le strade principali per celebrare la partenza, mentre la cronometro di ieri tra Viareggio e Massa si è conclusa con Ganna che ha eguagliato il record di Vittorio Merckx per vittorie a tempo. La carovana rosa si muove verso le prossime sfide di questa edizione, con i corridori pronti a affrontare il percorso.

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