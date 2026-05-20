Porcari si colora di rosa Il ‘Paper District’ in festa per la partenza della corsa
Porcari accoglie con entusiasmo l’avvio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, che si snoda fino a Chiavari in Liguria. La città si prepara ad attraversare le strade principali per celebrare la partenza, mentre la cronometro di ieri tra Viareggio e Massa si è conclusa con Ganna che ha eguagliato il record di Vittorio Merckx per vittorie a tempo. La carovana rosa si muove verso le prossime sfide di questa edizione, con i corridori pronti a affrontare il percorso.
Il grande giorno è arrivato. Parte da Porcari l’undicesima tappa del Giro d’Italia che porterà la carovana rosa fino in Liguria, a Chiavari, dopo la cronometro di ieri Viareggio-Massa in cui Ganna ha eguagliato un certo Merckx nelle vittorie a tempo. In rosa resta ancora il portoghese Eulàlio con una mancata di secondi sul favoritissimo danese Vingegaard che anche ieri li ha rosicchiato quasi un minuto. Porcari freme da mesi in attesa per questo grande giorno che celebra anche i sessant’anni della Sofidel. La partenza è da viale Emi Stefani, nei pressi del palazzo del Municipio, alle 12,20. Dopo un breve passaggio in centro, si arriva allo stabilimento Sofidel alle 12,30 per il chilometro zero, quando partirà la corsa vera, dopo la prima passerella con tempo neutralizzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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