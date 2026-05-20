Pontremoli Studenti ’inventano’ cooperative

In Lunigiana, alcuni studenti hanno avviato progetti di cooperative come modo per contribuire allo sviluppo locale. Queste iniziative sono state realizzate in diverse aree del territorio, coinvolgendo giovani che desiderano mettere in pratica idee imprenditoriali. Le cooperative sono state create con l’obiettivo di promuovere attività economiche e sociali, offrendo nuove opportunità di lavoro e stimolando l’occupazione tra i più giovani. Le azioni sono state avviate senza interventi di enti pubblici, ma con il supporto di associazioni e enti di formazione.

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In Lunigiana il futuro del territorio passa dalle mani dei più giovani. È la scommessa di ’Mecenatour’, la cooperativa interclasse nata al Liceo Vescovile Monsignor Marco Mori di Pontremoli, dove gli studenti hanno immaginato un modello di impresa capace di unire gestione degli spazi culturali e organizzazione di eventi enogastronomici. Un progetto che parla di identità, turismo sostenibile e nuove competenze, e che dimostra come le nuove generazioni possano diventare protagoniste della valorizzazione del patrimonio locale. L’iniziativa è stata sviluppata grazie alla collaborazione con Sigeric Società Cooperativa e al sostegno della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, che hanno accompagnato i ragazzi nella costruzione di un’impresa simulata capace di coniugare creatività, sostenibilità e visione territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontremoli Studenti ’inventano’ cooperative ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pisa, cooperative simulate dagli studenti: dal doposcuola agli psicologi per atletiPISA – Studenti creano cooperative tra sport e inclusione con progetti che spaziano dall’agricoltura sociale al supporto psicologico per gli atleti,... Inventano il cancro del figlio per raccogliere donazioni: arrestata una coppiaUna vicenda che ha suscitato forte indignazione arriva dalla contea di Dixie, nello Stato della Florida, negli Stati Uniti, dove Edward Downing e... Dalla pet therapy all’agricoltura sociale: gli studenti toscani inventano le cooperative del futuroDagli scarti di alluminio in kit didattici alla pet therapy: ecco le cooperative inventate dai giovani studenti toscani. intoscana.it