Pontedera Kids

Sabato 23 maggio, dalle 15 alle 19, il centro di Pontedera ospiterà l’evento ‘Pontedera Kids’, un’iniziativa rivolta a bambini e famiglie. Durante l’intera durata dell’evento, il centro cittadino sarà allestito con diverse attività gratuite, pensate per coinvolgere bambini di tutte le età. Si tratta di un’occasione per vivere un pomeriggio dedicato al divertimento, con spazi e proposte pensate appositamente per intrattenere grandi e piccoli.

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