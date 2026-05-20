Ponsacco missione compiuta | si chiude senza problemi il maxi intervento notturno sulla rete idrica

Nella notte, la rete idrica di Ponsacco è stata oggetto di un intervento di grandi dimensioni da parte di Acque spa. Dopo aver realizzato lavori sulla condotta del 'Mille' a Pisa, interventi sul Pollino in Valdinievole e operazioni simultanee sulla rete di Pontedera, anche questa città ha visto la chiusura temporanea dell’erogazione dell’acqua. L’intervento si è concluso senza complicazioni, portando a termine le operazioni previste. Nessuna informazione ufficiale indica ritardi o problematiche durante le operazioni.

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