Ponsacco missione compiuta | si chiude senza problemi il maxi intervento notturno sulla rete idrica
Nella notte, la rete idrica di Ponsacco è stata oggetto di un intervento di grandi dimensioni da parte di Acque spa. Dopo aver realizzato lavori sulla condotta del 'Mille' a Pisa, interventi sul Pollino in Valdinievole e operazioni simultanee sulla rete di Pontedera, anche questa città ha visto la chiusura temporanea dell’erogazione dell’acqua. L’intervento si è concluso senza complicazioni, portando a termine le operazioni previste. Nessuna informazione ufficiale indica ritardi o problematiche durante le operazioni.
Dopo i progetti sulla condotta del 'Mille' a Pisa, le grandi manovre sul Pollino in Valdinievole e le operazioni in contemporanea sulla rete di Pontedera, anche Ponsacco è stata interessata da un 'maxi intervento' di Acque spa, vivendo il suo giorno - o, per meglio dire, la sua notte - senz’acqua. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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