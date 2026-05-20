Pompei droga e fucile in casa | arrestato un 32enne
Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato droga, denaro e un fucile con matricola abrasa in una abitazione. Un uomo di 32 anni è stato arrestato sul posto. La sostanza stupefacente e l’arma sono stati sequestrati. La perquisizione è avvenuta in seguito a controlli di routine nel territorio. Il soggetto è stato condotto in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda è stata riportata nelle ultime ore.
Pompei, perquisizione dei Carabinieri: trovati droga, denaro e un fucile con matricola abrasa, arrestato un 32enne. A Pompei, città simbolo di scoperte millenarie, i Carabinieri si trovano di fronte a un ritrovamento ben diverso da quelli archeologici. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari della locale stazione rinvengono droga, denaro contante e un’arma da fuoco, facendo scattare l’arresto di un 32enne, già noto alle forze dell’ordine. Il controllo e la perquisizione. L’operazione si svolge nella serata di ieri, quando i Carabinieri decidono di effettuare un controllo nell’abitazione dell’uomo. I militari setacciano i locali con attenzione, scoprendo elementi che delineano un possibile contesto di attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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