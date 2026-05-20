Pompei droga e fucile in casa | arrestato un 32enne

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato droga, denaro e un fucile con matricola abrasa in una abitazione. Un uomo di 32 anni è stato arrestato sul posto. La sostanza stupefacente e l’arma sono stati sequestrati. La perquisizione è avvenuta in seguito a controlli di routine nel territorio. Il soggetto è stato condotto in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda è stata riportata nelle ultime ore.

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