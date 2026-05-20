Polizia di Stato è aperto il nuovo concorso da 4.400 Allievi Agenti | perché prepararsi be

È stato annunciato l'apertura di un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 4.400 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Si tratta di uno dei bandi più attesi dell’anno e si prevede che attirerà un elevato numero di candidati. La selezione rappresenta un’opportunità importante per chi desidera entrare in servizio nelle forze di polizia e di conseguenza sono stati indicati i criteri e le modalità di partecipazione. La procedura di iscrizione è già iniziata e le domande possono essere presentate entro le scadenze stabilite.

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AGI - È uno dei concorsi pubblici più attesi dell’anno e, come accade ormai da tempo, promette numeri record. Il nuovo bando per l’assunzione di 4.400 Allievi Agenti della Polizia di Stato rappresenta infatti una delle principali occasioni di accesso a una carriera nella pubblica amministrazione, capace di attrarre migliaia di giovani da tutta Italia. Negli ultimi anni, però, le domande di partecipazione hanno sfiorato quota centomila, trasformando la selezione in una vera corsa a ostacoli dove a fare la differenza non è soltanto la volontà, ma soprattutto la preparazione. Una selezione lunga e altamente competitiva. Il concorso si articola in più fasi, ciascuna con caratteristiche molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Polizia di Stato, è aperto il nuovo concorso da 4.400 Allievi Agenti: perché prepararsi be... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Polemiche sul concorso per 10 posti di agente di polizia municipale Sullo stesso argomento Leggi anche: Concorso Allievi agenti Polizia di Stato 2026 da 4.400 posti, basta il diploma Polizia di Stato: bando per 4.400 allievi agenti, ecco i requisiti? Cosa scoprirai Quanti posti sono riservati ai civili rispetto ai militari? Quali requisiti minimi servono per non essere esclusi subito? Come... Al Parco della Musica di Roma, si è svolta, la premiazione delle classi vincitrici del concorso per la 25° edizione di Icaro, progetto di #sicurezzastradale per promuovere tra i giovani la cultura della guida sicura, consapevole e responsabile. poliziadistato.it/artic x.com Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato celebrano gli Eroi della Sicurezza al Giro d’ItaliaLe premiazioni degli Eroi della Sicurezza accompagnano anche quest’anno le tappe del Giro d’Italia e coinvolgono complessivamente 18 operatori della Polizia Stradale e 124 dipendenti di Autostrade p ... affaritaliani.it La Polizia di Stato al Salone internazionale del libroAnche quest’anno la Polizia di Stato, come le passate edizioni, ritorna al Salone internazionale del libro di Torino dal 14 al 18 maggio 2026. Presso la location del Centro congressi Lingotto Fiere, P ... poliziadistato.it