Polis | al via i lavori per il progetto di Poste Italiane anche a Pisciotta Valva e San Mango
Sono iniziati i lavori del progetto Polis di Poste Italiane nella provincia. Gli interventi riguardano l’ufficio postale di Pisciotta, con lavori di ammodernamento che coinvolgono anche le sedi di Valva e San Mango. Le operazioni prevedono interventi strutturali e tecnologici per aggiornare gli spazi e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Questi lavori si inseriscono in un piano più ampio di rinnovamento degli uffici postali della zona, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’erogazione dei servizi.
Continuano, i lavori per il progetto Polis di Poste Italiane nella provincia. In particolare, l’ufficio postale di Pisciotta è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dall’iniziativa che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Colle Umberto, al via i lavori allufficio postale: spazi e servizi con il progetto Polis @valdotv
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Adesso il passaporto si può richiedere e rinnovare in circa 7.500 uffici postali in tutta Italia reddit