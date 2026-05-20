Polis | al via i lavori per il progetto di Poste Italiane anche a Pisciotta Valva e San Mango

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori del progetto Polis di Poste Italiane nella provincia. Gli interventi riguardano l’ufficio postale di Pisciotta, con lavori di ammodernamento che coinvolgono anche le sedi di Valva e San Mango. Le operazioni prevedono interventi strutturali e tecnologici per aggiornare gli spazi e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Questi lavori si inseriscono in un piano più ampio di rinnovamento degli uffici postali della zona, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’erogazione dei servizi.

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Continuano, i lavori per il progetto Polis di Poste Italiane nella provincia. In particolare, l’ufficio postale di Pisciotta è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dall’iniziativa che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Colle Umberto, al via i lavori allufficio postale: spazi e servizi con il progetto Polis @valdotv

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