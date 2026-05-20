Playoff Nba New York rimonta da -22 e vince Gara1

I New York Knicks hanno conquistato la vittoria nella prima partita dei playoff NBA, rimontando da uno svantaggio di 22 punti a meno di otto minuti dalla fine del quarto periodo. La squadra è riuscita a forzare il supplementare e a prevalere sui Cleveland Cavaliers, chiudendo con un punteggio di 115-104. Si tratta della rimonta più grande nella storia del team newyorkese nei playoff. La sfida si è conclusa con i Knicks che hanno preso il comando nel tempo supplementare, portando a casa il risultato.

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Roma, 19 mag. (askanews) – Sotto di 22 lunghezze a meno di 8 minuti dalla fine del quarto periodo, i New York Knicks hanno realizzato la più grande rimonta nella loro storia, forzando il supplementare e dominandolo in gara-1 contro i Cleveland Cavaliers fino al 115-104 finale. Un successo incredibile propiziato dalle magie di un Jalen Brunson da 38 punti, assolutamente cruciale nel parziale di 44-11 con cui i Knicks hanno chiuso la partita. Ai Cavs non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell (ma solo 3 tra quarto periodo e supplementare) e i 15 di James Harden, ripetutamente puntato e battuto nel finale di gara dai Knicks. Per New York è... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NBA WORLD STUNNED! – New York Knicks ANNIHILATE Atlanta Hawks 140-89 After CHERRY-PICK BACKFIRES Sullo stesso argomento Leggi anche: Playoff Nba, San Antonio vince Gara1 finale a ovest Perugia parte forte nei playoff: Monza battuta in rimonta 3-1 in gara1 dei quartiUn po’ di patemi nella parte iniziale e poi la Sir Susa Vim Perugia non lascia scampo alla Vero Volley Monza in gara1 dei quarti di finale dei... PLAYOFF NBA – Brunson segna 38 punti e guida New York alla vittoria. Cleveland cede dopo un supplementare - basketinside.com/nba/recap-nba/… x.com [Highlights] Tutti i 25 tiri da tre dei New York Knicks nella Gara 4 contro i Philadelphia 76ers ieri sera (144-114 W) - eguagliando il record NBA per il maggior numero di tiri da tre realizzati da una singola squadra in una singola partita dei playoff. Con un 25/44 reddit NBA Playoff Highlights: New York-Cleveland gara-1 115-104 OTSotto di 22 lunghezze a meno di 8 minuti dalla fine del quarto periodo, i New York Knicks hanno realizzato la più grande rimonta nella loro storia, forzando il supplementare e dominandolo in gara-1 co ... sport.sky.it Playoff NBA, rimonta folle da -22: New York vince gara-1 con Cleveland all'overtimeLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, rimonta folle da -22: New York vince gara-1 con Cleveland all'overtime ... sport.sky.it