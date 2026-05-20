Playoff Nba New York rimonta da -22 e vince Gara1

Da ildenaro.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I New York Knicks hanno conquistato la vittoria nella prima partita dei playoff NBA, rimontando da uno svantaggio di 22 punti a meno di otto minuti dalla fine del quarto periodo. La squadra è riuscita a forzare il supplementare e a prevalere sui Cleveland Cavaliers, chiudendo con un punteggio di 115-104. Si tratta della rimonta più grande nella storia del team newyorkese nei playoff. La sfida si è conclusa con i Knicks che hanno preso il comando nel tempo supplementare, portando a casa il risultato.

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Roma, 19 mag. (askanews) – Sotto di 22 lunghezze a meno di 8 minuti dalla fine del quarto periodo, i New York Knicks hanno realizzato la più grande rimonta nella loro storia, forzando il supplementare e dominandolo in gara-1 contro i Cleveland Cavaliers fino al 115-104 finale. Un successo incredibile propiziato dalle magie di un Jalen Brunson da 38 punti, assolutamente cruciale nel parziale di 44-11 con cui i Knicks hanno chiuso la partita. Ai Cavs non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell (ma solo 3 tra quarto periodo e supplementare) e i 15 di James Harden, ripetutamente puntato e battuto nel finale di gara dai Knicks. Per New York è... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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