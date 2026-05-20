Playoff Lba 2026 i risultati della serata
Martedì sera il basket italiano ha offerto due partite di playoff di alto livello, con la Virtus Bologna e Venezia impegnate in Gara 2 dei quarti di finale. La Virtus ha affrontato Trento, mentre Venezia si è misurata con Tortona. Le gare sono state decisive per il proseguimento della competizione e hanno coinvolto le squadre nelle rispettive sfide di eliminazione diretta. I risultati di queste partite determineranno le squadre qualificate alle semifinali della stagione 2026.
Il basket italiano protagonista del martedì sera con i match di Playoff Scudetto, che hanno visto scendere in campo la Virtus Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona, validi per Gara2 dei quarti di finale. Virtus Bologna-Trento. Trento si è imposta a Bologna contro la Virtus per 87-84. La serie torna così in equilibrio, sull’1-1, dopo la vittoria all’esordio degli emiliani. Per la Dolomiti Energia 22 punti di Battle e 18 di Steward, mentre per Bologna si segnalano i 17 a referto per Morgan e i 14 per Vildoza. Gara3 in programma in Trentino venerdì sera. Le schiacciate di Bayehe e Niang tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews di Gara-2 dei quarti di finale degli #LBAPlayoff tra Bologna e Trento? #TuttoUnAltroSport pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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