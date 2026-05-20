Playoff Lba 2026 i risultati della serata

Martedì sera il basket italiano ha offerto due partite di playoff di alto livello, con la Virtus Bologna e Venezia impegnate in Gara 2 dei quarti di finale. La Virtus ha affrontato Trento, mentre Venezia si è misurata con Tortona. Le gare sono state decisive per il proseguimento della competizione e hanno coinvolto le squadre nelle rispettive sfide di eliminazione diretta. I risultati di queste partite determineranno le squadre qualificate alle semifinali della stagione 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il basket italiano protagonista del martedì sera con i match di Playoff Scudetto, che hanno visto scendere in campo la Virtus Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona, validi per Gara2 dei quarti di finale. Virtus Bologna-Trento. Trento si è imposta a Bologna contro la Virtus per 87-84. La serie torna così in equilibrio, sull’1-1, dopo la vittoria all’esordio degli emiliani. Per la Dolomiti Energia 22 punti di Battle e 18 di Steward, mentre per Bologna si segnalano i 17 a referto per Morgan e i 14 per Vildoza. Gara3 in programma in Trentino venerdì sera. Le schiacciate di Bayehe e Niang tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews di Gara-2 dei quarti di finale degli #LBAPlayoff tra Bologna e Trento? #TuttoUnAltroSport pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Playoff Lba 2026, i risultati della serata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gara 1 playoff Lba 2026: Trieste espugna Brescia, Milano regola Reggio EmiliaLa post season della palla a spicchi è iniziata con la gara 1 dei playoff Lba 2026, che ha visto la sorprendente vittoria di Trieste in quel di... Sanremo 2026: i risultati di tutte le votazioni, serata per serataRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... LBA Playoff 2026 | Venezia supera con autorità Derthona in Gara 1 x.com [Highlights] Difesa di James Harden contro i Detroit Pistons ieri sera (117-113 vittoria ai supplementari). Detroit Pistons contro Cleveland Cavaliers - Gara 5 - Semifinali dell'Est - Playoff NBA 2026. 13/5/26. Inclusa la rubata e 3 stoppate che ha avuto nella partit reddit Playoff Serie A Unipol 2026, quarti di finale live su Sky Sport e NOWParte la corsa allo scudetto del basket italiano con i quarti di finale dei playoff LBA 2026. Gare in diretta su Sky Sport Basket, Cielo e in streaming su NOW. sportface.it Il tabellone dei Playoff LBA 2026: Virtus-Trento, Olimpia-ReggioL’ultima giornata di regular season della Serie A Unipol ha definito i piazzamenti delle prime 8 classificate che parteciperanno agli LBA Playoff Unipol 2026 che inizieranno sabato 16 e domenica 17 ma ... pianetabasket.com