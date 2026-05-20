Platani privi di radici nell' area Via alle prove di verifica statica

Mercoledì 20 maggio sono state condotte prove di trazione controllata su alcuni platani di proprietà comunale lungo via Torresi, nel corso di un intervento di manutenzione straordinaria. Le verifiche mirano a valutare la stabilità degli alberi, che risultano privi di radici nell’area interessata. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo e messa in sicurezza delle alberature lungo la strada, senza coinvolgere altre aree o proprietà.

ANCONA – Nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio, sono state eseguite prove di trazione controllata su un campione di alberature di proprietà comunale presenti nel tratto di via Torresi, attualmente interessato da un intervento di manutenzione straordinaria.“Leggi le notizie di AnconaToday su. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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