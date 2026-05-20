Più pena che Peba

Da leccotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore che precedono il voto del sindaco, si è assistito a una scena che ha suscitato commenti tra i cittadini. Una recita pubblica, apparentemente organizzata per attirare l’attenzione sulla questione delle persone con disabilità, si è svolta in modo improvviso e spettacolare. La scena, che ha suscitato reazioni di sorpresa e anche di delusione, si è svolta proprio in prossimità di un momento cruciale per le decisioni amministrative.

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Fa quasi tenerezza, se non facesse pena, vedere la recita a favore di flash per le persone con disabilità a poche ore dal voto del Sindaco. Dopo cinque anni di marciapiedi dissestati, attraversamenti pericolosi, barriere ovunque e bagni chiusi, eccoci finalmente alle foto elettorali con bandiere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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