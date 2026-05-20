L’addio di Antonio Conte al Napoli non sorprende Maurizio Pistocchi, che sostiene come la scelta di affidarsi a Sarri sarebbe stata più dettata da motivi sentimentali che da considerazioni tecniche. Pistocchi afferma che Conte avrebbe già preso una decisione e che la possibile scelta di Sarri avrebbe rappresentato più un gesto romantico. La questione riguarda le decisioni prese dal club in merito alla guida tecnica della squadra e alle motivazioni dietro a queste scelte.

"> L’addio di Antonio Conte al Napoli non sorprende Maurizio Pistocchi. Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, il giornalista ha analizzato il momento vissuto dal club azzurro e il possibile futuro della panchina partenopea. Come riportato da TuttoNapoli, Pistocchi ha spiegato: «No, non mi sorprende perché è una scelta che era già stata fatta l’anno scorso. Non credo che sia tutto oro quello che abbiamo sentito nelle ultime ore. Lo spogliatoio è sempre un argomento molto delicato e ci sono figure che, in questo momento, non fanno una bella figura». Nel corso dell’intervento rilanciato da TuttoNapoli, Pistocchi ha anche commentato il lavoro svolto da Conte durante la sua esperienza napoletana: «Per costruire una squadra vincente serve tempo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pistocchi: «Conte aveva già deciso, Sarri sarebbe una scelta romantica»

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