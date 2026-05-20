Pista ciclabile i consiglieri di maggioranza ironizzano ed è bufera | Deridono cittadini e negozi in difficoltà

Da viterbotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione sulla pista ciclabile a Viterbo si riaccende con nuove tensioni tra i residenti, i commercianti e l'amministrazione comunale. Dopo le proteste legate all'installazione dei cordoli gialli e alla rimozione di alcuni di essi, i consiglieri di maggioranza hanno fatto ironie che hanno suscitato reazioni di sdegno tra chi vive e lavora nella zona. La vicenda si aggiunge alla lunga serie di confronti tra chi critica i lavori e chi difende le scelte portate avanti dall’amministrazione comunale.

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Continua il trambusto intorno alla pista ciclabile a Viterbo. Un nuovo capitolo per la polemica partita dai residenti e commercianti di via della Pila, in guerra contro palazzo dei Priori dopo i lavori di installazione dei cordoli gialli intorno all'opera e alla conseguente rimozione di alcuni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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