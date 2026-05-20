Nell’ambito degli incidenti stradali, si registra un dato importante: nove casi su dieci vengono individuati e rintracciati, secondo le statistiche ufficiali. Quando si parla di pirateria stradale, il problema si manifesta con veicoli che si allontanano dal luogo dell’incidente senza fermarsi, lasciando coinvolti e testimoni in attesa di chiarimenti. Dietro il nastro bianco e rosso che segna l’area dell’incidente, si svolge un’operazione di rilievo e accertamenti, spesso accompagnata da indagini per identificare i responsabili.

Dietro il nastro bianco e rosso che delimita un incidente stradale non c’è solo un rilievo tecnico o una pratica burocratica. C’è un lavoro complesso fatto di indagini, ricostruzioni e responsabilità che ogni giorno vede impegnata la polizia locale. Sono oltre 200 gli incidenti rilevati recentemente dagli agenti, dalla fase del soccorso alla ricostruzione della dinamica. Un compito che richiede competenze tecniche avanzate e capacità investigative sempre più simili a quelle delle tradizionali forze di polizia giudiziaria: analizzare tracce sull’asfalto, raccogliere testimonianze, visionare filmati di videosorveglianza pubblica e privata, incrociare dati e utilizzare i sistemi di lettura targhe disseminati sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pirati in fuga. Nove su dieci rintracciati

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