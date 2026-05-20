Pino Corrias su Giovanni Malagò | Elegante e abbronzato frequentatore di salotti potenti e belle donne Ecco chi è il probabile futuro presidente della Figc

Un articolo di un giornalista descrive Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, come una figura elegante e abbronzata, nota per frequentare ambienti di potere e incontrare donne di spettacolo. La sua immagine pubblica comprende anche la frequentazione di salotti frequentati da personaggi influenti. Si discute della possibilità che possa diventare il prossimo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La notizia si concentra sulle caratteristiche pubbliche e sulla figura di Malagò senza entrare in analisi o giudizi personali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui