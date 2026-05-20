Pino Corrias su Giovanni Malagò | Elegante e abbronzato frequentatore di salotti potenti e belle donne Ecco chi è il probabile futuro presidente della Figc
Un articolo di un giornalista descrive Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, come una figura elegante e abbronzata, nota per frequentare ambienti di potere e incontrare donne di spettacolo. La sua immagine pubblica comprende anche la frequentazione di salotti frequentati da personaggi influenti. Si discute della possibilità che possa diventare il prossimo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La notizia si concentra sulle caratteristiche pubbliche e sulla figura di Malagò senza entrare in analisi o giudizi personali.
Questo articolo su Giovanni Malagò è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 2 giugno 2026. Dopo il terzo mondiale che ci siamo sgonfiati da soli, gli europei mancati, la serie A che sonnecchia in eterno palleggio, toccherà a lui rimettere in sesto il calcio nazionale. Come ripetono tutti i pronostici della corsa alla presidenza della Federazione, urne il prossimo 22 giugno, unico avversario Giancarlo Abete, anche lui di una qualche nobiltà sportiva, ma al momento indietro di parecchie lunghezze. Giovanni Malagò ha già in tasca i voti che contano, quelli della Serie A, della Serie B, delle rappresentanze dei calciatori e degli allenatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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