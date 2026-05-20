Andrea Pinamonti si appresta a lasciare il Sassuolo. Le società di Roma e Napoli hanno avviato sondaggi per valutare un possibile trasferimento dell’attaccante. Non sono ancora stati presi accordi definitivi, ma le trattative sono in corso. La decisione definitiva dipenderà dagli esiti delle prossime valutazioni e dalle offerte presentate nelle prossime settimane. La situazione resta aperta, con le parti interessate che monitorano attentamente gli sviluppi.

Andrea Pinamonti si prepara a lasciare il Sassuolo. L’attaccante classe 1999, oggi al centro di diverse valutazioni di mercato, ha confermato anche in questa stagione la sua continuità realizzativa in Serie A. Il gol di tacco segnato contro il Lecce lo ha portato a quota 9 reti in campionato. Ora, nella prossima sfida contro il Parma, proverà a raggiungere la doppia cifra. Un traguardo che rafforzerebbe ulteriormente il suo rendimento. Il dato più significativo riguarda però il lungo periodo. Nelle ultime tre stagioni di Serie A, Pinamonti ha segnato 30 gol complessivi. Dal 2023-2024, soltanto Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Riccardo Orsolini, Christian Pulisic e Dusan Vlahovic hanno fatto meglio di lui. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Pinamonti verso l’addio: Roma e Napoli fanno sondaggi

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