Pietrapertosa | dove il borgo si fa roccia

Nel cuore delle Dolomiti Lucane si trova un borgo che si distingue per la sua posizione elevata e il suo paesaggio unico. Situato a un’altitudine tra le più alte del territorio nazionale, il centro storico si sviluppa tra stretti vicoli e case in pietra, con viste che si affacciano su un ambiente montano spettacolare. La comunità locale mantiene vive tradizioni antiche, mentre l’architettura si integra con il paesaggio roccioso circostante. Questa località rappresenta un esempio di insediamento che si fonde con la natura circostante.

“Sospesa tra le nuvole e incastonata nelle Dolomiti Lucane, Pietrapertosa non è solo uno dei borghi più alti d’Italia, ma un vero capolavoro di simbiosi tra uomo e natura”. A scrivervi, Gianni Macavero, che ci manda la foto. “Guardando questa immagine – dice –, scattata nell’ora blu, si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Pietrapertosa: il borgo INCREDIBILE incastonato nella roccia

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