Le autorità stanno indagando su un caso a Pietracatella in cui madre e figlia sono sospettate di aver cercato di procurarsi la ricina. Le due donne, di cui si parla nelle indagini, sono state sottoposte a controlli su dispositivi elettronici come telefoni, modem, computer e tablet prelevati recentemente dalla loro abitazione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle loro eventuali ricerche online o su altre attività legate alla sostanza. Gli investigatori continuano a esaminare gli elementi raccolti.

Che siano state le stesse Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita a fare ricerche sulla ricina? Gli investigatori non escludono nulla e in queste ore stanno indagando su telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di Pietracatella. Nel dettaglio, la procura chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili per accertare "rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina" da parte di mamma e figlia morte avvelenate dopo aver pranzato nei giorni di Natale. Proprio per questo si lavora anche all'estrapolazione delle chat intrattenute tra mamma e figlia inerenti la patologia da ricina affrontata in casa e in ospedale tra il 25 e il 28 dicembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pietracatella, madre e figlia si procurarono la Ricina? L'ultimo ribaltone

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La Procura vuole verificare se nei telefoni di madre e figlia avvelenate a #Pietracatella ci siano dati utili a ricostruire rapporti e legami con le navigazioni internet dirette a procurarsi #ricina da parte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. x.com

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