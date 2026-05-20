Pierpaolo Spollon e La paternità spiegata malissimo al Politeama Genovese

Giovedì 21 aprile, un attore salirà sul palco del Politeama Genovese per presentare il suo monologo intitolato “La paternità spiegata malissimo”. Lo spettacolo è stato scritto a quattro mani con un collaboratore e diretto da un regista. Pierpaolo Spollon sarà sul palco per questa rappresentazione, che si svolgerà in una sala teatrale della città. È la prima data di questa produzione, che prevede ulteriori repliche in altre località.

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