Pierpaolo Spollon e La paternità spiegata malissimo al Politeama Genovese
Giovedì 21 aprile, un attore salirà sul palco del Politeama Genovese per presentare il suo monologo intitolato “La paternità spiegata malissimo”. Lo spettacolo è stato scritto a quattro mani con un collaboratore e diretto da un regista. Pierpaolo Spollon sarà sul palco per questa rappresentazione, che si svolgerà in una sala teatrale della città. È la prima data di questa produzione, che prevede ulteriori repliche in altre località.
Giovedì 21 aprile Pierpaolo Spollon salirà sul palco del Politeama Genovese con il monologo “La paternità spiegata malissimo”, scritto con Matteo Monforte e con la regia di Mauro Lamanna.Nel contesto socioculturale in cui ci troviamo la figura del papà è decisamente cambiata, fino a scardinare il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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