Pierpaolo Spollon e La paternità spiegata malissimo al Politeama Genovese

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 aprile, un attore salirà sul palco del Politeama Genovese per presentare il suo monologo intitolato “La paternità spiegata malissimo”. Lo spettacolo è stato scritto a quattro mani con un collaboratore e diretto da un regista. Pierpaolo Spollon sarà sul palco per questa rappresentazione, che si svolgerà in una sala teatrale della città. È la prima data di questa produzione, che prevede ulteriori repliche in altre località.

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Giovedì 21 aprile Pierpaolo Spollon salirà sul palco del Politeama Genovese con il monologo “La paternità spiegata malissimo”, scritto con Matteo Monforte e con la regia di Mauro Lamanna.Nel contesto socioculturale in cui ci troviamo la figura del papà è decisamente cambiata, fino a scardinare il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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