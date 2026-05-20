Pierluca ed Enrica Dalla Garfagnana al Mondo quel viaggio senza tempo
Pierluca ed Enrica sono due persone originarie della Garfagnana che hanno intrapreso un viaggio che li ha portati a viaggiare in vari paesi del mondo. La loro storia coinvolge non solo le loro famiglie e amici, ma anche cittadini e colleghi di Castelnuovo, il paese di provenienza. La vicenda si sviluppa attraverso incontri, esperienze e ricordi condivisi, creando un racconto che attraversa generazioni e confini. La loro storia viene raccontata come un esempio di legame tra radici locali e realtà internazionali.
Sarà tutta la comunità - dei cittadini di Castelnuovo, dei familiari, dei colleghi, degli amici, dei tantissimi estimatori, uniti nel ricordo di Pierluca Rossi (1962-2016) e Enrica Rabacchi (1969-2021) a ritrovarsi per la presentazione del progetto legato al lascito professionale ed umano di due cittadini indimenticati. Un Centro Studi che prenderà vita su iniziativa del Comune di Castelnuovo di Garfagnana con il Contributo del gruppo Idrotherm 2000 SpA e che verrà presentato all’interno di una mattina di approfondimento organizzata, nel decennale della scomparsa del noto documentarista, in collaborazione con Unione dei Comuni della Garfagnana, sabato 23 maggio alle ore 10 al Teatro Alfieri di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Sabato 23 maggio alle ore 10 il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana ospiterà l’incontro Dalla Garfagnana al mondo, dal mondo alla Garfagnana – Viaggi, visioni e disabilità, un momento dedicato alla memoria di Pierluca Rossi e Enrica Rabacchi, prot facebook