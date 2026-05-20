Pierluca ed Enrica Dalla Garfagnana al Mondo quel viaggio senza tempo

Pierluca ed Enrica sono due persone originarie della Garfagnana che hanno intrapreso un viaggio che li ha portati a viaggiare in vari paesi del mondo. La loro storia coinvolge non solo le loro famiglie e amici, ma anche cittadini e colleghi di Castelnuovo, il paese di provenienza. La vicenda si sviluppa attraverso incontri, esperienze e ricordi condivisi, creando un racconto che attraversa generazioni e confini. La loro storia viene raccontata come un esempio di legame tra radici locali e realtà internazionali.

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