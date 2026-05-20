Piccolo San Bernardo | venerdì riapre il passo tra Italia e Francia

Il passo tra Italia e Francia a Piccolo San Bernardo sarà riaperto venerdì, dopo un periodo di chiusura. Le squadre tecniche italiane e francesi hanno collaborato per rimuovere le barriere e ripristinare la viabilità, seguendo un piano concordato tra i due paesi. I lavori di riapertura sono stati coordinati per garantire la sicurezza e la regolarità del transito al confine. La riapertura segna il ritorno alla normalità per chi attraversa questa importante via alpina.

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? Punti chiave Quando inizieranno ufficialmente i lavori di riapertura al confine?. Come hanno collaborato le squadre tecniche italiane e francesi?. Quali interventi hanno permesso di superare l'isolamento invernale?. Cosa cambierà per la viabilità tra i borghi montani?.? In Breve Riapertura ufficiale prevista venerdì 22 maggio alle ore 11:00.. Tratto Pont Serrand-Les Suches già percorribile dal 6 maggio.. Anas ha rimosso barriere e segnaletica stoccate da ottobre 2025.. Lavori di pulizia con turbine e lame coordinati tra Italia e Francia.. Il Piccolo San Bernardo riaprirà al traffico venerdì 22 maggio alle ore 11, segnando la fine del blocco sulla strada statale 26 che collega il versante valdostano a quello francese partendo da Les Suches, nella località di La Thuile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccolo San Bernardo: venerdì riapre il passo tra Italia e Francia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Forza Italia, Falcone incontra Schifani e riapre la polemica: "Nessun segnale per un cambio di passo" Italia-Francia oggi in tv, amichevole volley femminile: orario venerdì 15 maggio, programma, streamingDopo il primo confronto di Biella, l’Italia torna in campo al PalaIgor di Novara per la seconda amichevole consecutiva contro la Francia,... La luce divina discende sull’Adorazione del Bambino con san Bernardo di Filippo Lippi. La #Vergine si china con dolcezza verso il piccolo #Gesù, mentre San Bernardo e San Giovannino assistono alla contemplazione. (1465 ca., #Uffizi) x.com Riapre il colle del Piccolo San Bernardo al confine con la Francia(ANSA) - AOSTA, 20 MAG - Il colle del piccolo San Bernardo, che collega la Valle d'Aosta con la Francia sarà nuovamente percorribile da venerdì 22 maggio prossimo, dopo la chiusura invernale. La cerim ... msn.com Liberali su Milano: Mi dicevano che ero troppo piccolo. Ma solo perché sei più grande non significa necessariamente che sei più forte. Dal mio esordio in Serie A, ricordo il coro della Curva Sud. Il mio saluto a Milano? Zero rimpianti. reddit Venerdì riapre al transito il colle del Piccolo San BernardoDue giorni alla riapertura al transito del colle del Piccolo San Bernardo dopo la chiusura invernale. Nella mattinata di venerdì 20 maggio le frese che hanno operato sui due versanti per liberare la ... rainews.it