Picchia l' ex moglie violando il divieto di avvicinamento in carcere un 66enne

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri di Campogalliano con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento e di aver aggredito l’ex moglie. L’arresto è avvenuto dopo che le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’episodio rappresenta la conclusione di un procedimento che durava da sei anni, durante i quali si sono verificati diversi episodi di violenza e maltrattamenti.

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Un arresto che mette fine a sei lunghi anni di violenze domestiche e maltrattamenti. I militari della Stazione di Campogalliano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 66enne. L'uomo, che già indossava il braccialetto elettronico, aveva recentemente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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