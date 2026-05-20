Picchia l' ex moglie violando il divieto di avvicinamento in carcere un 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri di Campogalliano con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento e di aver aggredito l’ex moglie. L’arresto è avvenuto dopo che le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’episodio rappresenta la conclusione di un procedimento che durava da sei anni, durante i quali si sono verificati diversi episodi di violenza e maltrattamenti.

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