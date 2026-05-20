Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza | proposte culturali ludiche creative e intergenerazionali

Prosegue l’attività di animazione sociale e culturale in piazza Idea, che coinvolge piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti. Le iniziative sono rivolte a diverse fasce di età e comprendono proposte culturali, ludiche e creative. L’obiettivo è favorire l’incontro tra i cittadini e promuovere la partecipazione attiva nella vita pubblica. Le attività si svolgono in spazi aperti e condivisi, offrendo momenti di aggregazione e scambio tra i partecipanti.

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