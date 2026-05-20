Piazza Garibaldi al via il primo intervento di floor painting con lo street artist Tellas

Dal 25 maggio al 7 giugno, piazza Garibaldi ospiterà il primo intervento di floor painting realizzato in città, promosso nell’ambito di un progetto di pedonalizzazione e riqualificazione urbana. L’opera sarà eseguita dallo street artist Tellas e interesserà l’intera piazza, trasformandone temporaneamente l’aspetto. L’intervento rappresenta un esempio di iniziativa artistica volta a migliorare gli spazi pubblici e a favorire la mobilità pedonale. La riqualificazione si inserisce in un programma più ampio di interventi nel centro cittadino.

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