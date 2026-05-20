Petrolio a 105 dollari | l’inflazione sale e il sistema soffre
Il prezzo del petrolio si attesta attualmente a 105 dollari al barile, con un incremento che ha portato a un aumento dei livelli di inflazione. Questa situazione ha ripercussioni sui costi dell’energia, influenzando il bilancio delle famiglie italiane e i costi di produzione di diversi settori industriali. Alcuni comparti produttivi hanno già segnalato difficoltà legate all’aumento delle spese energetiche, mentre le famiglie si interrogano sulle ripercussioni per il proprio budget mensile.
? Domande chiave Come influirà il prezzo del gas sul budget delle famiglie italiane?. Quali settori produttivi rischiano il collasso per i costi energetici?. Perché le imprese stanno smettendo di chiedere credito alle banche?. Il PNRR riuscirà a compensare il calo degli investimenti privati?.? In Breve Inflazione italiana al 2,7% ad aprile con costi energetici cresciuti del 9,2%. Prezzi del gas a 46 euro al kilowattora a maggio contro 28 nel 2025. Richieste di credito industriale calate del 3,38% nel primo trimestre. BCE monitora possibile rialzo tassi oltre il 2% nel mese di giugno.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Fed to Cut More in 2026 Unemployment Jumps, Inflation Cools, Markets Confused
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