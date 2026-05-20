Petrolio a 105 dollari | l’inflazione sale e il sistema soffre

Il prezzo del petrolio si attesta attualmente a 105 dollari al barile, con un incremento che ha portato a un aumento dei livelli di inflazione. Questa situazione ha ripercussioni sui costi dell’energia, influenzando il bilancio delle famiglie italiane e i costi di produzione di diversi settori industriali. Alcuni comparti produttivi hanno già segnalato difficoltà legate all’aumento delle spese energetiche, mentre le famiglie si interrogano sulle ripercussioni per il proprio budget mensile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui