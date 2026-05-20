Pescara leggiti forte il viaggio | maratona di lettura
Venerdì 22 maggio 2026, Pescara ospiterà una maratona di lettura che durerà dall’alba fino a sera. Durante tutta la giornata, le strade della città si trasformeranno in una grande biblioteca all’aperto, coinvolgendo cittadini di tutte le età. L’evento prevede diverse postazioni dedicate alla lettura pubblica, con lettori volontari e momenti di condivisione tra i partecipanti. La manifestazione si svolgerà tutto il giorno, senza interruzioni, lungo le vie principali e i quartieri della città.
Venerdì 22 maggio 2026, dalle prime ore del mattino fino a notte, Pescara si trasformerà in una grande biblioteca diffusa a cielo aperto. Torna l’evento Pescara leggiti forte, il viaggio, uno degli appuntamenti culturali più belli e partecipati della città.100 luoghi, 100 libri, 24 ore di lettura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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