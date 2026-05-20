A Pescara sono stati stanziati tre milioni di euro destinati a interventi su asili nido, sicurezza e manutenzione urbana. I fondi provenienti dal PNRR saranno impiegati principalmente per migliorare i servizi educativi e potenziare le strutture dedicate ai bambini. Sono inoltre previsti interventi urgenti per rafforzare la sicurezza del Ponte del Mare, con lavori di manutenzione e verifiche strutturali. Le risorse saranno distribuite in modo da garantire interventi tempestivi e mirati nelle aree considerate prioritarie.

? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per gli asili nido dopo il PNRR?. Quali interventi urgenti sono previsti per la sicurezza del Ponte del Mare?. Chi beneficerà dei nuovi fondi per le gite scolastiche e l'edilizia popolare?. Come influirà l'imposta di soggiorno sugli eventi estivi della città?.? In Breve Fondi propri per arredi asili nido dopo mancato esito bandi PNRR.. Manutenzione straordinaria alloggi ERP e interventi su via Regina Elena.. Sostegno al mercato ittico e fondi per centenario nascita Pescara.. Incremento entrate da imposta di soggiorno e lotta all'evasione fiscale.. L’assessore Maria Rita Carota ha presentato in Consiglio Comunale il 19 maggio la variazione di bilancio da tre milioni di euro per finanziare servizi, manutenzioni e celebrazioni a Pescara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara: 3 milioni per asili nido, sicurezza e manutenzione urbana

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