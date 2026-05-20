Pesaro farmacia chiusa | FdI denuncia spese per un locale inutilizzato

Una farmacia chiusa e inutilizzata a Pesaro ha suscitato l’attenzione di un rappresentante di un partito di centrodestra, che ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sulle spese sostenute. La questione riguarda i costi pagati dai cittadini per un locale che non è mai stato aperto al pubblico e per l’affitto di uno spazio che rimane vuoto. La richiesta si concentra sui motivi di tali spese e sulle modalità di giustificazione adottate dalle autorità competenti.

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? Domande chiave Perché i cittadini pagano migliaia di euro per un locale vuoto?. Come viene giustificato l'affitto di una farmacia mai aperta?. Chi deve rispondere della gestione dei fondi pubblici in Aspes?. Quale legame esiste tra l'affitto e i debiti dell'Auditorium Scavolini?.? In Breve Canone mensile di circa 3.000 euro più IVA pagato da Aspes dal novembre 2023.. Consiglieri Boresta, Redaelli, Corsini, Malandrino e Canciani denunciano spese per arredi e utenze.. Ipotesi opposizione: affitto usato per coprire debiti legati al progetto Auditorium Scavolini.. Nuova interrogazione protocollata per chiarimenti su gestione fondi e responsabilità della giunta Biancani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro, farmacia chiusa: FdI denuncia spese per un locale inutilizzato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa del patrono, farmacia ospedaliera chiusa: dove trovare i farmaciIn occasione della festa del patrono di Lagosanto, San Venanzio, che ricorre lunedì 18, il servizio di farmacia ospedale del Delta Lagosanto sarà... Mestre, furti in farmacia: il farmacista denuncia la recidiva? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a svuotare gli scaffali senza essere vista? Chi sono le responsabili che tornano libere dopo ogni denuncia?... Auditorium Scavolini, farmacia mai aperta e Aspes continua a spendere soldi. FdI Pesaro fa i conti in tasca alla partecipataPESARO Aspes continua a spendere soldi pubblici per un locale chiuso e inutilizzato. Fratelli d’Italia apre così il nuovo fronte sulla farmacia comunale di ... corriereadriatico.it Centrodestra all’attacco, Aspes nel mirino: : Farmacia dell’Auditorium, tanti soldi: ma è chiusaCentomila euro solo di affitto, considerando un canone da quasi 3mila euro al mese (oltre Iva), sostenuto almeno dal ... ilrestodelcarlino.it