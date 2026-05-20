Perugia modifiche alla viabilità in via Pellas

A Perugia, in via Pellas, sono state apportate modifiche alla viabilità a causa di un cedimento della strada. L’intervento si è reso necessario dopo che si è verificata la rottura di un tratto del sistema fognario, che ha causato il deterioramento della sede stradale. Le nuove disposizioni sono state adottate per garantire la sicurezza e permettere i lavori di riparazione. La presenza di segnali e deviazioni indica le variazioni temporanee alla circolazione in quella zona.

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