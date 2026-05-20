Perù terremoto di magnitudo 5.8 | le immagini delle telecamere stradali
Un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso la regione di Ica, in Perù, causando almeno 27 feriti e danni a vari edifici. Numerose telecamere stradali hanno ripreso le immagini dell’evento, mostrando gli effetti del terremoto sulla popolazione e sulle strutture della zona. Non sono stati segnalati decessi, ma le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali operazioni di soccorso. La scossa si è verificata nel pomeriggio, generando momenti di paura tra i residenti.
Paura in Perù, dove un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la regione di Ica provocando almeno 27 feriti e danni a diversi edifici. Secondo le autorità non si registrano vittime, ma il sisma ha causato momenti di forte panico tra la popolazione, con molte persone scese in strada per cercare riparo negli spazi aperti. Tra le strutture danneggiate anche l’Università San Luis Gonzaga, visitata dal ministro della Difesa Amadeo Flores durante un sopralluogo nelle aree colpite. Le immagini diffuse dalla televisione di Stato e dal ministero della Difesa mostrano crepe negli edifici e scene di fuga dopo la scossa. Segnalate anche alcune frane nella zona di Huancavelica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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