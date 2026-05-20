Perù terremoto di magnitudo 5.8 | le immagini delle telecamere stradali

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso la regione di Ica, in Perù, causando almeno 27 feriti e danni a vari edifici. Numerose telecamere stradali hanno ripreso le immagini dell’evento, mostrando gli effetti del terremoto sulla popolazione e sulle strutture della zona. Non sono stati segnalati decessi, ma le autorità stanno valutando la situazione e le eventuali operazioni di soccorso. La scossa si è verificata nel pomeriggio, generando momenti di paura tra i residenti.

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