Durante un evento ufficiale, il presidente del Consiglio ha citato il termine parishram, una parola indiana che indica il concetto di lavoro duro e impegno costante. La scelta di questa espressione si inserisce in una riflessione sul rapporto tra Italia e India, sottolineando valori condivisi come la dedizione e la fatica. Accanto a termini come meraki e gambaru, parishram contribuisce a rappresentare la volontà di rafforzare i legami tra i due paesi attraverso l’apprezzamento delle rispettive culture.

C’è il meraki, il gambaru e anche il parishram. Ovvero la forma indiana per declinare il concetto di “duro lavoro”, “impegno costante”, “fatica”. Parishram è parola molto utilizzata in India, dice Giorgia Meloni nel suo intervento a Villa Pamphilj dove ha ricevuto il premier indiano Narenda Modi. E lo fa per cerchiare in rosso un concetto, su tutti: quello del duro lavoro come chiave del successo. “Noi siamo abituati a costruire così le nostre relazioni, con un duro lavoro che però alla fine diventa successo”, spiega dinanzi a un Modi che ha portato in dono un pacco di caramelle Melody. Le relazioni fra Italia e India non sono mai state così... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Meloni cita il parishram per celebrare il binomio Italia-India

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