Per la prima volta l’autrice canadese Darlene Madott in Italia per presentare il suo libro Il carosello della morte

Venerdì 22 maggio, l’autrice canadese Darlene Madott sarà a Bari per presentare il suo romanzo “Il carosello della morte”. Si tratta della prima volta in Italia che Madott parla del suo libro, pubblicato e tradotto da Les Flâneurs Edizioni. La scrittrice, nota per aver ricevuto diversi premi letterari, terrà un evento pubblico nel capoluogo pugliese. Il romanzo affronta tematiche legate alla vita e alla morte, e Madott discuterà di questa opera durante l’iniziativa.

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