Per il nostro Jannik Sinner dopo la vittoria a Roma l’annuncio del sindaco di Sesto

Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner si è trasferito nell’Alto Adige, sua regione di origine. Il tennista ha deciso di prendersi alcuni giorni di pausa prima di riprendere gli allenamenti e prepararsi per i prossimi impegni. La vittoria a Roma gli ha portato grande attenzione e il sindaco di Sesto ha commentato l’evento, sottolineando il risultato ottenuto. Sinner, che occupa la prima posizione tra i tennisti mondiali, ha scelto di dedicarsi a un breve periodo di riposo.

Jannik Sinner è tornato a casa. Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo ha scelto il silenzio dell’Alto Adige per staccare la spina, almeno per qualche giorno, prima di rimettersi in viaggio verso un nuovo obiettivo. Lunedì 18 maggio il campione è atterrato all’aeroporto di Bolzano con il suo jet privato e ha poi raggiunto Sesto Pusteria, dove si trova la casa di famiglia. Con lui ci sarebbero anche i suoi cari e la fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic. Una pausa breve, quasi simbolica, perché giovedì è già prevista la partenza per Parigi. “Ma Jannik.”. Sinner clamoroso col presidente Mattarella: il pubblico degli Internazionali sente tutto Jannik Sinner dopo Roma, l’annuncio del sindaco di Sesto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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ULTIM'ORA: MESSAGGIO SCIOCCANTE DI SINNER DOPO LA SUA VITTORIA SU SHAPOVALOV

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