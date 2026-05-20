per essere sensualissime ma mai volgari

Per la stagione Primavera Estate 2026, il body con schiena scoperta si conferma come un capo versatile che combina sensualità e raffinatezza. Capace di valorizzare la silhouette senza risultare troppo audace, questo modello si propone come una scelta semplice ma efficace per rendere più elegante anche un look di base. La tendenza suggerisce di puntare su capi che, pur essendo femminili, mantengono un equilibrio tra stile e sobrietà, offrendo molteplici possibilità di abbinamento.

S exy, ma piuttosto chic. L’impresa è difficile? Basta un body con schiena scoperta. Capace di valorizzare la silhouette senza mai risultare eccessivo, è il capo passe-partout della Primavera Estate 2026, pronto a rendere sofisticato anche l’outfit più basic. Body e pantaloni larghi: 5 outfit a cui ispirarsi per l’estate X Leggi anche › Dimenticate la t-shirt: adesso è la canotta bianca il nuovo lusso minimal I modelli del momento uniscono estetica e funzionalità: modellante, contenitivo e con coppe incorporate, il body con scollo sulla schiena scolpisce la figura senza sforzo. Basta affidarsi agli abbinamenti giusti: tra pairing consolidati e nuove sperimentazioni, ecco 5 idee look per osare con stile, senza oltrepassare la soglia del buon gusto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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