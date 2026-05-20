Per entrare in grotta servono brevetti specifici e nessuno lo aveva | i dubbi sull’immersione dei cinque sub morti alle Maldive
Quattro sub italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, in circostanze ancora da chiarire. Le autorità locali hanno spiegato che per entrare in alcune grotte sottomarine è necessario possedere brevetti specifici, ma nessuno dei cinque coinvolti risultava in possesso di tali certificazioni. L’incidente si è verificato in un’area nota per le sue formazioni carsiche sommerse, e le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte della tragedia.
Più che la profondità raggiunta, il vero nodo della tragedia dei cinque sub italiani morti alle Maldive sarebbe stata la natura stessa dell’immersione: una penetrazione in grotta che, secondo gli standard internazionali, richiede brevetti specifici, attrezzature dedicate e una preparazione tecnica avanzata. È questo il punto centrale dell’analisi di Orietta Stella, avvocata specializzata nell’assistenza internazionale agli operatori turistici e subacquei, ma soprattutto come racconta in una intervista al Corriere della Sera speleosub con trent’anni di esperienza nelle acque maldiviane. Da giorni si trova a Malé per seguire le operazioni legate al recupero dei corpi e all’avvio delle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Io nella tragedia dei sub italiani morti nella grotta alle #Maldive vedo tanta incoscienza. Scendere fino a 60 metri sott’acqua per entrare in una grotta è da incoscienti. Curiosità morbosa da invasati che li ha condannati. Sarò cinico, ma la penso così. x.com
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