Per entrare in grotta servono brevetti specifici e nessuno lo aveva | i dubbi sull’immersione dei cinque sub morti alle Maldive

Quattro sub italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, in circostanze ancora da chiarire. Le autorità locali hanno spiegato che per entrare in alcune grotte sottomarine è necessario possedere brevetti specifici, ma nessuno dei cinque coinvolti risultava in possesso di tali certificazioni. L’incidente si è verificato in un’area nota per le sue formazioni carsiche sommerse, e le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte della tragedia.

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