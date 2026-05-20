Pensione senza paura | la guida di Paolo Silvetti al Salone di Torino

Al Salone di Torino, è stata presentata una guida dedicata alla pensione senza preoccupazioni, elaborata da un esperto del settore. Tra gli argomenti trattati, vengono affrontate le modalità per evitare di assumere ruoli di supervisione non richiesti dopo aver lasciato il lavoro e si discutono le strategie pratiche per fronteggiare il calo delle entrate. La presentazione si focalizza su suggerimenti concreti e aspetti pratici legati alla pianificazione finanziaria e alla gestione del tempo post-occupazione.

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