Pensione senza paura | la guida di Paolo Silvetti al Salone di Torino
Al Salone di Torino, è stata presentata una guida dedicata alla pensione senza preoccupazioni, elaborata da un esperto del settore. Tra gli argomenti trattati, vengono affrontate le modalità per evitare di assumere ruoli di supervisione non richiesti dopo aver lasciato il lavoro e si discutono le strategie pratiche per fronteggiare il calo delle entrate. La presentazione si focalizza su suggerimenti concreti e aspetti pratici legati alla pianificazione finanziaria e alla gestione del tempo post-occupazione.
? Domande chiave Come evitare di trasformarsi in un umarell dopo il lavoro?. Quali strategie pratiche servono per gestire il calo delle entrate?. Come cambia lo status sociale quando si smette di lavorare?. Perché la gestione del tempo è il vero rischio del pensionamento?.? In Breve Prefazione di Gianni Oliva e disegni di Pier Tancredi De Coll' per il volume.. Libro di 177 pagine venduto al prezzo di 20 euro.. Collaborazione con il Gruppo Ricerche Etnografiche Settimese per l'Ecomuseo del Freidano.. Fondi del Gres destinati al Sorriso di Buba per strumentazione medica.. Il 18 maggio scorso a Torino, durante il Salone del Libro, Paolo Silvetti ha presentato la sua decima opera intitolata Chi ha paura della pensione?, un testo che affronta con un mix di ironia e competenza le sfide del pensionamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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